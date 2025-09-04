Empoli, doppio rinnovo fino al 2028 per Ignacchiti e Degli Innocenti. I dettagli

Empoli, doppio rinnovo fino al 2028 per Ignacchiti e Degli Innocenti. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti

Importante operazione di continuità in casa Empoli. Il club toscano ha ufficializzato il prolungamento dei contratti di Lorenzo Ignacchiti e Duccio Degli Innocenti, due giovani centrocampisti cresciuti nel vivaio azzurro, che resteranno legati alla società fino al 30 giugno 2028.

Ignacchiti, classe 2004, è un centrocampista dinamico e duttile, capace di ricoprire più ruoli in mediana grazie a visione di gioco e intensità. Arrivato all’Empoli all’età di dieci anni, ha completato tutta la trafila nel settore giovanile fino all’esordio in Serie A. Per lui, il rinnovo è “una grandissima iniezione di fiducia” da parte della società. “Sono qui da quindici anni – ha ricordato – e considero l’Empoli come una seconda casa. Indossare questa maglia è bellissimo e significa tanto per me. Sono orgoglioso di poter proseguire il mio cammino qui e non vedo l’ora di ripagare sul campo la fiducia ricevuta”.

Degli Innocenti, nato nel 2003, è un mediano di grande temperamento e intelligenza tattica, già nel giro delle Nazionali giovanili italiane. Anche lui è un prodotto del vivaio empolese, con cui ha compiuto l’intero percorso formativo fino alla prima squadra. Reduce da un infortunio, ha sottolineato l’importanza del sostegno ricevuto: “Questo rinnovo è un attestato di fiducia molto importante, soprattutto in un momento particolare della mia carriera. Sentire la vicinanza del club non è scontato e per me significa tanto. Non vedo l’ora di tornare a disposizione e dare tutto in campo”.

Con questi due prolungamenti, l’Empoli conferma la propria strategia di valorizzazione dei talenti cresciuti internamente, puntando su un progetto tecnico che unisce continuità e prospettiva. La scelta di blindare due giovani di qualità fino al 2028 rappresenta un segnale forte anche in ottica mercato, ribadendo la volontà della società di costruire il futuro partendo dalle proprie fondamenta.

Il club, noto per la capacità di lanciare giovani nel calcio che conta, rafforza così il legame con due elementi che incarnano perfettamente la filosofia empolese: crescita graduale, senso di appartenenza e dedizione alla maglia.