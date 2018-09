Andreazzoli ci crede: «I risultati arriveranno. Sul 26 maggio…»

I risultati arriveranno, ci crede Aurelio Andreazzoli al termine di Empoli-Lazio: le sue parole nel post-gara

Empoli-Lazio è terminata 0-1, iltecnico azzurro Andreazzoli in zona mista al termine del match: «Inzaghi ha detto che l’Empoli ha giocato bene e questo mi fa piacere, avere il riconoscimento degli avversari è sempre una conferma di quello che io penso. A noi ci fa piacere questo, ma ci interessa molto la sostanza che sono i punti. Oggi è la terza volta che avremmo potuto ottenere qualche punto in più ma non ci siamo riusciti. La nostra convinzione è quella che continuando così arriveranno anche i risultati».

Prosegue il mister dell’Empoli, come riportato dai colleghi di Lazionews24.com: «La questione relativa al 26 maggio ha influito meno di niente durante questa settimana, perché io non devo prendere rivincite nei confronti di nessuno. Ho perso una partita a quel tempo, una sfida che avremmo potuto anche vincere, giocata male da entrambe le squadre. E si tratta di una sfida che è rimasta lì, chiaramente dispiace perché tutt’oggi si parla di quanto accaduto 5 anni fa. Se fosse capitato un altro risultato chissà, sarebbero cambiate tante cose. Si tratta comunque di una partita di calcio».