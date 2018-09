La Lazio batte l’Empoli in trasferta per 1 a 0 grazie al gol di Parolo nel secondo tempo. Stakosha salva il risultato su Caputo all’ultimo minuto

La Lazio vince per 1 a 0 con l’Empoli allo stadio Carlo Castellani. La partita per i biancolesti non inizia nel migliore dei modi. I padroni di casa sono infatti decisamente più propositivi e in diverse occasioni si affacciano alla porta difesa da Strakosha. Sul finale del primo tempo Wallace riesce però a colpire il palo su calcio d’angolo di Luis Alberto. La squadra di Simone Inzaghi si mostra decisamente più propositiva all’inizio della ripresa. Dopo appena un minuto Parolo trova il gol del vantaggio su assist di Lulic. Il centrocampista biancoceleste approfitta sia della caduta di Di Lorenzo sia della deviazione di Terracciano. Al 9′ del secondo tempo Radu esce per un problema muscolare e viene sostituito da Caceres. La partita si scalda poi nel finale. Al 43′ Marusic sbaglia la rete del raddoppio su assist di Correa ma è Strakosha a salire agli onori della cronaca pochi minuti dopo con una grande parata su Caputo.

Empoli-Lazio 1-0, il tabellino:

Marcatori: Parolo (2′ st)

EMPOLI (4-3-2-1): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Veseli; Bennacer (80′ Mraz), Capezzi, Acquah (73′ Traore); Zajc (59′ La Gumina), Krunic; Caputo. A disp.: Fulignati, Provedel, Marcjanik, Maietta, Untersee, Brighi, Lollo, Traore, Ucan, Jaupovic. All. Andreazzoli

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu (53′ Caceres);Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic (66′ Correa), Lulic; Luis Alberto (73′ Durmisi); Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Basta, Bastos, Durmisi, Badelj, Murgia, Cataldi, Correa, Caicedo. All.: Inzaghi.

NOTE: Ammoniti – 7′ Silvestre (E); 33′ Bennacer (E); 41′ Parolo (L); 79′ Durmisi (L); 87′ Marusic (L);