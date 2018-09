Radu esce dal campo all’inizio del secondo tempo di Empoli-Lazio. Il rumeno ha subito un problema muscolare

Brutte notizie per i tifosi laziali. Al 9′ del secondo tempo di Empoli-Lazio, Stefan Radu esce dal campo per un problema muscolare. Il difensore rumeno viene sostituito da Caceres con i biancocelesti in vantaggio per 1 a 0 grazie al gol di Parolo. Al momento non è possibile conoscere l’entità dell’infortunio ma la sua sostituzione potrebbe essere solamente una scelta precauzionale del tecnico Simone Inzaghi in vista della prossima sfida casalinga in Europa League con l’Apollon Limassol.