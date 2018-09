Strakosha salva la Lazio e rivel: «Ho temuto il peggio»

Protagonista nel finale con un super intervento su Caputo, Thomas Strakosha ha analizzato così Empoli-Lazio…

Empoli-Lazio è terminata 0-1, fondamentale la parata allo scadere di Thomas Strakosha su Caputo per i biancocelesti. (CLICCA QUI per il video). Intervenuto a Lazio Style Channel, il portiere albanese ha commentato: «La parata? Non me la aspettavo, quando ho visto il pallone ho temuto il peggio, l’importante è che sia uscito fuori, siamo contenti del risultato che è stato un risultato di squadra».

Continua, come riportato da Lazionews24.com: «Abbiamo visto che l’Empoli è un’ottima squadra e lo hanno dimostrato anche oggi, facciamo a loro i complimenti. Dobbiamo ripartire da qui e fare ancora meglio perché ci attendono partite difficili. Le prime due partite erano difficili, ma abbiamo imparato da queste sconfitte e ora abbiamo vinto le ultime due, dobbiamo travate la nostra forma fisica ma siamo sulla buona strada».