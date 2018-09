Corsi sprona l’Empoli: «Col Milan ci può scappare una soddisfazione»

Reduce dalla sconfitta col Sassuolo, l’Empoli di Fabrizio Corsi domani sfiderà il Milan: ecco le parole del presidente azzurro

Tornato in Serie A dopo un anno di purgatorio in B, l’Empoli vuole vivere una stagione da protagonista. Domani gli azzurri sono attesi dal confronto con il Milan, il presidente Fabrizio Corsi ne ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: «Paura della Serie A? No, perché la paura penalizza: bisogna essere positivi, soprattutto nelle sconfitte. E siccome siamo già a tre, preferisco pensare così: contro il Milan, facendo le cose per bene, ci può scappare una soddisfazione. Il mio errore più grande è stato quello di farmi fregare dai sentimenti. Di molte persone ho pensato che avessero i miei stessi valori umani e affettivi: sbagliavo».

Continua il presidente azzurro, parlando del Milan: «Di Gattuso mi piace tutto, soprattutto come vive il suo ruolo: con la stessa passione che aveva da giocatore. E Higuain farà più di 20 gol; leggevo di difficoltà a fargli arrivare la palla: visto il gol all’Atalanta, non direi. Per quanto riguarda noi, con una punta e due mezze punte potevamo vincere contro la Lazio. Una cosa è certa: uno o due attaccanti, contro grandi squadre come il Milan hai speranze solo se punti a fare gol»