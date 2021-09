Empoli, Ricci: «Emozione indescrivibile il primo gol in serie A»

Samuele Ricci ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Bologna: le parole del centrocampista dell’Empoli

«Emozione indescrivibile il primo gol in serie A. Il gol è arrivato in un momento difficile, è davvero qualcosa in più, soprattutto davanti ai tifosi. Abbiamo dato continuità dopo il successo a Cagliari, questo ci rende orgogliosi e felici. Qualche anno fa ero a fare il raccattapalle qui, oggi ho segnato. A chi darò la maglia indossata oggi? Penso che la terrò!».