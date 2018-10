Empoli-Roma in streaming e diretta tv: dove vedere il match e le probabili formazioni

Tre vittorie nelle ultime tre uscite tra campionato e coppa: la Roma finalmente inizia ad intraprendere la strada che più le si addice, dopo i successi contro Frosinone, Lazio e Viktoria Plzen. Ora i giallorossi sono noni con 11 punti e non sembrano volersi arrestare. Discorso diverso per l’Empoli, ancora a secco di vittoria in questa edizione della Serie A Tim, dove in classifica occupa la 18a piazza con soli 5 punti. Le ostilità prenderanno il via sabato 6 ottobre alle ore 20.30 al Castellani di Empoli. Empoli-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Streaming Calcio.

Empoli-Roma in streaming TV

Competizione: Serie A TIM

Quando: Sabato 6 ottobre 2018

Fischio d’inizio: 20.30

Dove vederla in streaming: Dazn

Arbitro: Mazzoleni

Stadio: Castellani di Empoli

Empoli-Roma, le probabili formazioni

4-3-1-2 per un mister Andreazzoli che non ha molta scelta, dovendosi confrontare con un’infermeria piuttosto affollata dai vari Antonelli, Polvani e Rodriguez. Pasqual e Mchedlidze sono ancora in forse. Potrebbe tornare Acquah, probabilmente subito titolare. Ballottaggio tra Capezzi e Bennacer a centrocampo. Davanti torna La Gumina accanto a Caputo, Zajc a supporto da trequartista.

Di Francesco non avrà a disposizione Pastore a causa di un problema al polpaccio, in compenso torna in attacco Perotti, che ha smaltito il problema al flessore. Rientrerà anche De Rossi, che si contende un posto con Cristante al fianco di Nzonzi. Pellegrini da trequartista è praticamente certo assieme ad Under e Lorenzo Pellegrini. Unica punta Dzeko.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, Bennacer, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi; Fazio, Manolas, Luca Pellegrini; Cristante, Nzonzi; Under, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.