Empoli-Torino, invasione granata al Castellani: il dato sui tifosi

Empoli-Torino vedrà una massiccia partecipazione di tifosi granata, ecco il dato sui sostenitori ospiti al Castellani

Ultime ore di attesa e poi sarà definitivamente il tempo di Empoli-Torno. Alle ore 20e45 la squadra allenata da Ivan Juric sarà ospite della compagine di Davide Nicola. Una sfida dai molteplici aspetti e che entrambe le squadre proveranno a portarsi con tutti i propri mezzi a casa.

I piemontesi, per proseguire la ricorsa verso la qualificazione europea. I toscani, per non perdere il treno per la salvezza. A tal proposito, sorprende il numero di supporters sabaudi attesi all’impianto questa sera. Saranno oltre 700 ad occupare lo specchio di stadio destinato ai tifosi ospiti