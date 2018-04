Emre Can alla Juventus, lo conferma Khedira? Arriva la smentita

Indiscrezione dagli USA: Emre Can sarà un nuovo calciatore della Juventus, arriva la conferma di Sami Khedira. Ma il numero 6 bianconero ha smentito tutto… – 5 aprile, ore 14.11

Nuovi aggiornamenti sull’affare di mercato Emre Can-Juventus. Secondo Sports Illustrated, il centrocampista di proprietà Liverpool sarà un nuovo calciatore bianconero a partire dalla prossima stagione e la conferma sarebbe arrivata direttamente da Sami Khedira. Il numero 6 bianconero però ha voluto smentire le indiscrezioni su Twitter: «Secondo un’inchiesta di Sports Illustrated, io avrei confermato l’arrivo di Emre Can alla Juventus questa estate. C’èp un’unica possibile spiegazione: ho un gemello segreto. Io non so cosa farà Emre la prossima stagione…».

A Sports Illustrated source heard me confirm Emre Can is coming to @juventusfc this summer. Only one possible explanation: I am having a secret twin brother 😱🤔😂 I don’t know what Emre will do next season … #shoutouttomymum #fakenews https://t.co/AnMyf4Ho9I pic.twitter.com/oBJ8vOg1kx — Sami Khedira (@SamiKhedira) 5 aprile 2018

La notizia di calciomercato del mese – qualora dovesse essere confermata dalla realtà nei prossimi mesi – arriva da Oltreoceano. Emre Can sarà il prossimo centrocampista della Juventus e si trasferirà alla corte dei bianconeri a parametro zero in estate. La Juve ha vinto la concorrenza degli altri top club europei interessati al centrocampista tedesco del Liverpool, la cui squadra è ormai con un piede in semifinale di Champions League dopo il 3-0 al Manchester City.

Andiamo nel dettaglio della notizia svelata in esclusiva da uno degli insider di Sports International, vale a dire il giornalista Grant Wahl. Secondo quanto riferitogli da una fonte interna all’entourage del calciatore tutte le strade della decisione di Emre Can portano al sì alla Juventus. I bianconeri hanno vinto la concorrenza delle altre società. Non solo: un’altra fonte del giornalista ha parlato recentemente con il calciatore della Juventus, Sami Khedira, compagno di squadra in nazionale del tedesco. Proprio l’ex Real Madrid ha confermato affermativamente, l’affare si farà ed Emre Can si trasferirà a parametro zero alla Juventus dal prossimo mese di luglio 2018.