Le 4 mosse di Marotta: così ha convinto Emre Can

Il centrocampista del Liverpool è vicinissimo alla firma con la Juventus. Emre Can è stato convinto con le 4 mosse di Marotta

La Juventus ha in pugno Emre Can. Il centrocampista del Liverpool, in scadenza di contratto, ha un accordo di massima con la formazione bianconera. Ormai non sembrano esserci più dubbi e dopo un lungo tira e molla, inserimenti e offerte dei club stranieri, la Juve ha vinto la battaglia per l’ingaggio a parametro zero del mediano classe 1994. Can, salvo sorprese, rinforzerà il centrocampo della Juventus nella prossima stagione. Il centrocampista firmerà nei prossimi giorni con il club bianconero e ha scelto la Vecchia Signora grazie alle 4 mosse di Beppe Marotta.

L’amministratore delegato e direttore generale bianconero ha giocato un ruolo importante nella trattativa con l’entourage di Emre Can. Secondo quanto riferito da Tuttosport, ha scelto la Juventus grazie ai 4 assi di Beppe Marotta. La Juve innanzitutto è stata brava nell’anticipare la concorrenza e nel mantenere vivi i contatti con l’entourage del giocatore; ha mostrato disponibilità di fronte all’inserimento di una clausola, andando anche contro quanto fatto e detto nel recente passato: c’è stato il superamento dei dubbi legati all’infortunio alla schiena e in più, la quarta mossa, è stato l’appeal fornito dalla prova della formazione bianconera contro il Real Madrid, al Bernabeu. Tre mosse di Marotta e una della squadra che sta per consolarsi dopo il ko di Madrid con l’acquisto di Emre Can.