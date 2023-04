Eredivisie, c’è il derby di Rotterdam: 27ª giornata in diretta su Mola

Il Feyenoord sfida lo Sparta Rotterdam, l’Ajax contro il Go Ahead Eagles per sperare: 27ª giornata di Eredivisie in diretta su Mola

A 8 giornate dal termine dell’Eredivisie, il Feyenoord (61 punti) non può concedersi errori nel derby, mentre l’Ajax (55) spera in un passo falso dei feyenoorders. Appaiate a quota 53, PSV Eindhoven e AZ Alkmaar devono fare bottino pieno nelle loro sfide che, sulla carta, sono abbordabili. La massima serie del calcio olandese è in diretta esclusiva su Mola.

I festeggiamenti del Feyenoord per il successo alla Johan Cruyff Arena di due settimane fa sono costretti a terminare, perché al club del popolo tocca, ora, il derby cittadino. Lo Sparta Rotterdam si trova, infatti, in piena zona Conference League, nonostante ai blocchi di partenza l’obiettivo fosse quello di raggiungere una salvezza tranquilla. I kaastelheren puntano in alto, i feyenoorders ancora di più.

L’Ajax va in trasferta sul campo del Go Ahead Eagles, e ogni passo falso d’ora in avanti potrebbe essere fatale per i lancieri, che sono a -6 dal Feyenoord capolista. All’andata, le aquile di Deventer hanno strappato un punto ad Amsterdam, e hanno tutta l’intenzione di ripetersi per aggiungere al bottino un punto pesante in chiave salvezza.

Il PSV Eindhoven vuole riprendersi dopo il pareggio frustrante ottenuto in casa del Vitesse prima della sosta. La sfida in casa del NEC Nijmegen sarà un’occasione ghiotta per Xavi Simons, che con 13 gol (come Douvikas) vuole laurearsi capocannoniere del campionato. In Eredivisie, il NEC Nijmegen è la squadra che ha pareggiato di più (13 volte, compresi i match interni contro Ajax e Feyenoord), e proverà a mettere in difficoltà van Nistelrooij.

L’attenzione dell’AZ Alkmaar è maggiormente rivolta alla sfida contro l’Anderlecht in Conference League, ma il fuoco sul campionato va tenuto alto. Infatti, i kaaskoppen hanno perso col Twente nell’ultimo turno, perdendo anche la possibilità di diventare l’unica vera “anti-Feyenoord”. L’Heerenveen non è ancora riuscito a conquistare punti contro le big, ma ha sempre mostrato di essere un avversario complicato da battere.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 1 aprile – ore 16:30 – AZ Alkmaar vs Heerenveen – telecronaca di Roberto Ugliono

Sabato 1 aprile – ore 20:00 – NEC Nijmegen vs PSV Eindhoven – telecronaca di Simone Indovino

Domenica 2 aprile – ore 12:15– Go Ahead Eagles vs Ajax – telecronaca di Luca Tumminello

Domenica 2 aprile – ore 14:30 – Sparta Rotterdam vs Feyenoord – telecronaca di Enrico Zambruno+Paolo Rossi