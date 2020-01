Christian Eriksen si è affacciato alla finestra dopo le visite mediche al CONI per salutare i tifosi interisti – VIDEO

Chirstian Eriksen ha ultimato le visite mediche al CONI e ha lasciato la struttura per dirigersi in sede e firmare il contratto con l’Inter. Prima, però, il danese si è affacciato alla finestra per salutare i tanti tifosi interisti che lo invocavano.

Cori e applausi per l’ex Tottenham che ha risposto con sorrisi, saluti e un selfie. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale.