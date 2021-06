Eriksen: «Lo scudetto mi ha dato ancora più fame di vincere, gli avversari devono preoccuparsi»

Dal ritiro della Nazionale, il centrocampista danese Christian Eriksen, ha parlato del momento di difficoltà all’Inter e dello scudetto vinto

Intervistato dal sito danese Tipsblade.dk, Christian Eriksen, centrocampista della Danimarca e dell’Inter, ha parlato proprio dei nerazzurri. Durante l’intervista il centrocampista ha affrontato diversi tempi, come il momento difficile con Conte e lo scudetto conquistato.

PANCHINE – «Probabilmente c’è una grande differenza nel modo in cui sia io che il mondo vediamo le cose ora rispetto a sei mesi fa. All’epoca ero in panchina e giocavo molto meno rispetto all’inizio della mia carriera. Ho cercato di imparare da questa esperienza senza cambiare me stesso».

SCUDETTO – «Indubbiamente questa vittoria dà ancora più fame di vincere. ‘I vincitori vogliono di più’, non è quello che dicono? Significa molto arrivare agli Europei con un campionato vinto. Dà fiducia e dà una convinzione in più che tutto è possibile: quella fede necessaria. È bello che le persone pensino che possiamo andare lontano. Gli avversari devono essere preoccupati di incontrarci»