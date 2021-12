Eriksson senza segreti: «Vi svelo quel retroscena su Vialli»

VIALLI – «Mantovani mi ha detto che la Sampdoria non poteva più sfidare finanziariamente Juventus, Milan o Inter e che stava per vendere Vialli alla Juve. Siccome non era quello che avevamo concordato, mi ha detto che se volevo, potevo andarmene. Ho accettato di restare perché ammiravo la sua umiltà: abbiamo costruito una buona squadra con Gullit, Platt, Chiesa, Veron, Seedorf…».

MANCINI – «Si assicurava che tutto fosse sempre in ordine. Era coinvolto in ogni cosa. Era come uno dei figli di Mantovani, lui e Vialli mangiavano regolarmente a casa sua. Aveva un talento straordinario in campo. Rompipalle? Aveva standard molto elevati e richiedeva a tutti il massimo impegno. Litigava con gli arbitri e con i suoi compagni di squadra».

