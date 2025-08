Erlić saluta il Bologna: addio alla Serie A, vola in Danimarca al Midtjylland

Martin Erlic lascia il Bologna e la Serie A e vola in Danimarca: accordo raggiunto con il Midtjylland, i dettagli

Martin Erlić cambia maglia e campionato. Il difensore lascia il Bologna e la Serie A per trasferirsi ufficialmente al Midtjylland, club danese protagonista nelle coppe europee. Una scelta che chiude un’avventura durata appena una stagione in rossoblù e apre un nuovo capitolo lontano dall’Italia.

A dare l’annuncio è stata Sky Sport, che ha svelato i dettagli dell’operazione: il Bologna incasserà 5 milioni di euro, a cui si aggiungerà un milione di bonus legato ai risultati sportivi, mentre Erlić ha già accettato un contratto quinquennale con la società di Herning, con scadenza al 2029. Un progetto tecnico ambizioso per il centrale classe 1998, che vuole rilanciarsi dopo una stagione complicata.

Erlić era arrivato a Bologna nell’estate del 2024, acquistato dal Sassuolo per 7 milioni di euro, forte di buone stagioni in Emilia e di una chiamata in Nazionale maggiore. Ma sotto la guida di Vincenzo Italiano, il croato non è mai riuscito a conquistare un ruolo da protagonista. Il bilancio parla chiaro: solo 8 presenze in Serie A, di cui 5 da titolare, più 2 apparizioni in Coppa Italia e una in Champions League, per un totale di 436 minuti disputati nell’intera stagione.

Un bottino ridotto, che ha spinto giocatore e società a cercare una soluzione per separarsi. Il Midtjylland ha mosso i passi giusti, proponendo un progetto da titolare e un contratto lungo, mentre il Bologna ha colto l’occasione per liberare spazio in rosa e monetizzare un’uscita.

Con questo trasferimento, Erlić lascia il calcio italiano dopo quasi dieci anni, tra giovanili, prestiti e affermazione in Serie A. Ora proverà a rilanciarsi in Danimarca, in un campionato meno competitivo ma con buone vetrine europee. Un’occasione per tornare protagonista e magari rientrare nel giro della nazionale croata.