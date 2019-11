Esonero Corini: tecnico del Brescia a rischio. Primi contatti per Cellino

Momento di riflessione in casa Brescia: Corini rischia la panchina, si valuta l’esonero. Cellino si muove per cercare il possibile sostituto

Sconfitta pesante, quella del Brescia a Verona contro l’Hellas, che non fa altro che peggiorare la situazione legata alla panchina di Corini. Il tecnico ora è a rischio esonero, la società sta valutando il divorzio.

Il presidente delle Rondinelle Cellino si sarebbe già mosso per il sostituto, come riporta Sky Sport. Il profilo è quello di Diego Lopez, già noto al numero uno del club dai tempi del Cagliari. Pare complicato, tuttavia, liberarlo a stagione in corso dal Penarol.