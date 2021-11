Esonero Maresca: panchina del Parma a rischio dopo il crollo di Lecce

Esonero Maresca, in bilico la posizione del tecnico del Parma. Il tracollo in casa del Lecce potrebbe essere stato decisivo

La brutta sconfitta rimediata a del Lecce fa scattare l’allarme in casa Parma. Il club gialloblù continua a non convincere e l’ipotesi di un esonero di Enzo Maresca non sarebbe da escludere.

Come riferito da Sportitalia, al momento Krause non appare intenzionato a procedere in questa direzione, ma non sono da escludere novità nelle prossime ore.