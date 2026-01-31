Esonero Gilardino, traballa la panchina del tecnico: il Pisa ha già in mente un possibile sostituto! Ecco di chi si tratta: le ultimissime

La sconfitta maturata nel pomeriggio odierno contro il Sassuolo ha aperto ufficialmente la crisi in casa Pisa. La posizione di Alberto Gilardino, tecnico dei Nerazzurri, è ora oggetto di profonde riflessioni da parte della dirigenza toscana. Il club, deluso dall’andamento recente e preoccupato per le prospettive future, sta valutando seriamente se confermare la fiducia al Campione del Mondo 2006 o se optare per un cambio immediato della guida tecnica in vista del rush finale della stagione.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, siamo di fronte a uno dei momenti più delicati dell’anno per la compagine dell’Arena Garibaldi. Sebbene una decisione definitiva non sia stata ancora presa, le valutazioni sono frenetiche. In caso di separazione, il nome più caldo per la successione è quello di Marco Giampaolo: l’allenatore, noto maestro di tattica ed ex Milan e Sampdoria, era già stato sondato dalla dirigenza pisana durante il casting estivo. A confermare il clima di alta tensione è la scelta della società di imporre il silenzio stampa: nessun tesserato ha rilasciato dichiarazioni al termine della gara.

