Pisa, Alberto Gilardino in silenzio stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Vertice con la dirigenza post match, cosa sta succedendo

È notte fonda all’Arena Garibaldi. Il fischio finale di Pisa-Sassuolo, terminata con un netto 1-3 in favore degli emiliani, ha lasciato strascichi pesantissimi che vanno ben oltre il semplice risultato del campo. Mentre il Sassuolo festeggia tre punti d’oro per la classifica, in casa toscana è scoppiata la crisi. La notizia dell’ultim’ora è l’assenza di Alberto Gilardino davanti alle telecamere. Il tecnico dei nerazzurri non si è presentato alle consuete interviste post-partita, optando per un silenzio stampa totale.

Il summit negli spogliatoi: ore decisive

Dietro la scelta di non parlare non c’è solo la delusione per la sconfitta, ma qualcosa di più profondo. Secondo le indiscrezioni di Sky Sport che filtrano dalla pancia dello stadio, è in corso proprio in questi minuti un vertice tra Gilardino e la dirigenza del Pisa per analizzare una prestazione dai due volti e, soprattutto, una classifica che inizia a preoccupare. Riflessioni sulla posizione del tecnico, al momento in bilico.

Sassuolo corsaro, Pisa furioso

Sul campo, la partita è stata decisa dalla maggiore qualità del Sassuolo e dalle giocate dei singoli, su tutti un Domenico Berardi in stato di grazia. Tuttavia, l’ambiente pisano recrimina per gli episodi da moviola (il rigore prima concesso e poi tolto dal VAR sull’1-1 ha cambiato l’inerzia del match). Il silenzio di Gilardino fa rumore.