Esonero Tudor, adesso ufficiale! Il comunicato della Juventus: via lui al suo posto Brambilla. Lascia anche lo staff dell’ex tecnico

Esonero Tudor, ufficiale l’addio del tecnico bianconero! Arriva il comunicato ufficiale del club. Al suo posto Brambilla. I dettagli

L’attesa è finita, e le indiscrezioni delle ultime ore hanno trovato conferma ufficiale: la crisi della Juventus ha portato alla prima, drastica conseguenza. Igor Tudor è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra bianconera, un passo inevitabile dopo una serie di risultati deludenti.

Il comunicato ufficiale

Dopo una mattinata di intense riflessioni seguite alla disastrosa sconfitta contro la Lazio, la società bianconera ha formalizzato la decisione con un comunicato ufficiale. La nota è netta e specifica anche la gestione dell’immediato.

COMUNICATO JUVE – «Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale».

La fine di un’era turbolenta

Così si chiude, in maniera definitiva, la breve e turbolenta parentesi di Tudor alla guida della Juventus, iniziata lo scorso marzo. La sconfitta di Roma, che ha visto la squadra perdere per la terza volta consecutiva in campionato, è stata fatale. Un’altra partita senza segnare e una prestazione tattica confusa hanno messo fine all’avventura dell’allenatore croato. La squadra bianconera è apparsa incapace di reagire e priva di un’identità chiara.

Massimiliano Brambilla al timone

Come specificato nel comunicato, la Juventus ha scelto di affidare provvisoriamente la guida della squadra a Massimiliano Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen. Sarà lui a sedere sulla panchina per la difficile sfida contro l’Udinese, in programma mercoledì. La nomina di Brambilla è una soluzione ad interim, in attesa che la dirigenza identifichi il sostituto definitivo per avviare la ricostruzione della squadra.