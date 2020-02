Esordio Longo, il tecnico del Torino dovrà sfatare il tabù Valeri

Esordio Longo, il tecnico del Torino contro la Sampdoria dovrà sfatare il tabù Valeri: granata mai vincenti con lui ad arbitrare

Un tabù in più da sfatare per Moreno Longo. Per quanto non si tratti che di una curiosa coincidenza. Quella che lega il Torino a Valeri, arbitro designato per la sfida di sabato alla Sampdoria.

All’esordio sulla panchina granata, infatti, il neo tecnico dovrà infrangere un ruolino per nulla gratificante. Su 11 incontri del Torino diretti dal fischietto della sezione di Roma, il club granata ne ha pareggiati 2 e persi addirittura 9.