Cagliari, Esposito: «E’ una piazza importante con tanti tifosi, tanta pressione e mi piace, quindi sono voluto venire fortemente qua». Le parole

Si avvicina il prossimo appuntamento del Cagliari nel campionato di Serie A 2025/26. Nel frattempo, la serata odierna ha regalato ai tifosi un momento speciale con il Meet & Greet organizzato presso lo Store rossoblù di Piazza L’Unione Sarda. Protagonisti dell’evento due volti molto attesi: Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 con esperienza in Serie A e all’estero, e Gabriele Zappa, terzino destro classe 1999 già punto fermo della formazione isolana. Ecco le parole dell’attaccante:

TRATTATIVA – «Diciamo che sono state delle settimane abbastanza lunghe per me perché comunque la trattativa sembrava non finire mai, però, la mia volontà si è fatta valere. Alla fine ho ottenuto quello che volevo»

PIAZZA – «Sicuramente ne ho sentito parlare perché tanti amici hanno giocato qua. I compagni di squadra mi hanno parlato bene della piazza, ho giocato anche io contro il Cagliari a Cagliari. Mi ricordo bene. E’ una piazza importante con tanti tifosi e aspettative, tanta pressione e questo mi piace, quindi sono voluto venire fortemente qua».

SPOGLIATOIO – «Nello spogliatoio bene perché conoscevo tanti ragazzi che giocavano qua. La frase più famosa che ho sentito dire era che Cagliari era la Nazionale della Sardegna, tutti i sardi tifano il Cagliari o comunque c’è tutta la popolazione dietro questi colori. E’ una cosa bellissima! Quest’anno speriamo di portarceli tutti dietro».

GOL – «Sicuramente far gol è un’emozione unica, è il senso di questo sport e attendo, appunto, di far gol. Spero di farne il prima possibile senza fretta perché conta il risultato, non il gol».

RAPPORTO PISACANE – «Il rapporto con il mister è bellissimo, parliamo un po’ la stessa lingua, tra virgolette lo stesso dialetto, mi sprona tutti i giorni! Ciò è quello che mi serve, anche per questo è stata una scelta voluta venire qua perché da fuori si vedeva che era un allenatore con carattere, che non le manda a dire. Pisacane è un ottimo allenatore, è alla prima esperienza, però ha già giocato in palcoscenici del genere importanti in Serie A e ci darà una grande mano».

