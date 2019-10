Esposito, il papà: «Mi sentivo che avrebbe giocato. Ha fame e potenza!»

Sebastiano Esposito sta vivendo un momento d’oro, a sostenerlo tutta la sua famiglia e soprattutto suo papà Agostino

Sebastiano Esposito è entrato definitivamente nel mondo dei grandi anche se non è ancora maggiorenne. Lui che a 17 anni e 113 giorni ha esordito in Champions con la magli dell’Inter. Il papà Agostino, ex calciatore e allenatore, non può che esserne orgoglioso come rivela a La Gazzetta dello Sport.

«Nell’azione del rigore ho rivisto la sua potenza e la sua fame. Bello anche il primo stop, la prima palla toccata in Champions e l’elastico successivo. Ora bisogna essere bravi a rimanere con i piedi per terra e lui è maturo per farlo. Il giorno della partita ho avuto per tutto il tempo le gambe pesanti, era come se me lo sentissi che la sera avrebbe giocato. C’era il fratello allo stadio, io gli ho fatto i complimenti con un messaggio e lui mi ha risposto con un cuoricino».