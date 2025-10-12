Pio Esposito chiarisce: «Contento per questo momento. A chi mi elogia o mi scredita dico che...» - Calcio News 24

Pio Esposito: «Cerco di ascoltare il meno possibile chi mi esalta o mi scredita»

Francesco Pio Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’Inter e protagonista con la Nazionale italiana, ha parlato così ai microfoni di Mediaset. Al termine dell’incontro, il classe 2003 ha descritto cosa significa vestire la maglia azzurra e come gestisce gli echi mediatici che accompagnano il suo percorso.

Esposito ha espresso tutta la gioia che sente dentro: segnare con la Nazionale è sempre un’emozione speciale, qualcosa che ogni bambino sogna quando inizia a giocare. Per lui, mettere la maglia della nazionale è un momento indimenticabile, che porta con sé tanto orgoglio e responsabilità.

Ma non tutto è rose e fiori: Pio Esposito è consapevole dell’attenzione che lo circonda. In un momento in cui le opinioni intorno a lui oscillano tra esaltazione e critica, il giovane attaccante ha dichiarato di voler proteggere la sua serenità: «In questo momento si parla molto di me, c’è chi mi esalta e chi mi scredita, ma io cerco di ascoltare il meno possibile e mantenere il mio equilibrio». Ritiene questo equilibrio come una tra le sue forze più importanti, qualcosa che gli permette di non perdere la bussola nei momenti di forte pressione.

È quindi chiaro come Pio Esposito abbia già maturato una filosofia di vita e di calcio molto solida: lasciar filtrare solo ciò che può servire, e filtrare il resto. Anche se da giovane talento è naturale essere al centro di giudizi e commenti, lui sembra voler tenere uno spazio protetto per lavorare con la mente lucida.

La sua carriera, anche se ancora agli inizi, appare già segnata da momenti di responsabilità e consapevolezza che vanno oltre l’età. Avere la capacità di declinare gli stimoli esterni, che siano positivi o negativi, è un segno di personalità rara, specie in un ambiente tanto esposto come quello del calcio professionistico.

Con questa mentalità, Pio Esposito continua a crescere, non solo come bomber, ma anche come uomo che sa dosare emozioni e prassi quotidiane. Il suo futuro appare promettente: se saprà mantenere questa compostezza interiore, potrà dare il meglio, dentro e fuori dal campo.

