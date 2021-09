Espulsione Kessie, Rebic nervoso al momento del cambio: cos’è successo

Ante Rebic viene richiamato in panchina dopo il rosso a Kessié: nervosismo per l’attaccante del Milan

Il Milan protesta. al 29′ di Milan Atletico Madrid, Cakir espelle Kessié per somma di ammonizioni, una decisione che è sembrata molto severa. Tutti i giocatori rossoneri hanno protestato, più di tutti, Ante Rebic reo di lamentele troppo veementi. Proteste che l’arbitro non gli perdona e gli mostra il giallo.

Poco dopo Pioli, per ridiscegnare l’assetto tattico lo richiama in panchina. L’attaccante rossonero è uscito visibilmente nervoso e se in un primo momento sembrava essersela presa per il cambio, invece si capisce che il suo nervosismo era rovolto nei confronti del quarto uomo.