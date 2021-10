Espulsione Sottil, l’attaccante salta Fiorentina Cagliari

Espulsione Sottil, il giovane attaccante in forza alla Fiorentina salterà la prossima partita contro il Cagliari per squalifica

Piove sul bagnato in casa Fiorentina. I viola, sotto di 1-0 contro il Venezia, sono ora anche con un uomo in meno per l’espulsione di Riccardo Sottil. Il giovane attaccante, già ammonito, è stato mandato negli spogliatoi per un fallo su Okereke.

Proteste viola per un precedente intervento scomposto sullo stesso Sottil che, comunque, salterà la prossima gara con il Cagliari.