Fiorentina, Maleh: «Bello tornare qui. A Italiano ho detto che...»

Intervistato da DAZN, Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina, ha così parlato del Venezia.

PAROLE – «Fa strano tornare qui da avversario, ma è una bella sensazione dopo i due anni passati al Venezia. Qualcosa ho detto al mister per preparare questa partita, siamo pronti per scendere in campo. Minutaggio? Mi sto allenando bene per ritagliarmi più spazio. Ci vuole un po’ di tempo, ma devo continuare in questo modo».