Espulso Palomino: difensore dell’Atalanta salterà eventuale semifinale

Josè Luis Palomino è stato espulso nel corso della gara contro la Lazio in Coppa Italia: il difensore salterà l’eventuale semifinale

Atalanta in 10 per il resto della gara contro la Lazio nei quarti di finale di Copp Italia. I nerazzurri sono in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Josè Luis Palomino al 53′.

Lazzari si lancia da solo verso la porta, Palomino si frappone col corpo e lo sbilancia: non ci pensa due volte Pairetto che espelle il giocatore per aver fermato una chiara occasione da gol.