Estonia Italia, Retegui: «Contento per il goal. Intesa con Pio Esposito? Penso che...» - Calcio News 24

Estonia Italia, Retegui: «Contento per il goal. Intesa con Pio Esposito? Penso che…»
Le dichiarazioni di dopo quella che è stata la partita Estonia Italia (Qualificazioni Mondiali)
Ai microfoni di Rai Sport, il giocatore azzurro Retegui , ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Estonia Italia: valida per la Qualificazioni ai Mondiali 2026
LE DICHIARAZIONI – «Sono molto contento del goal ma soprattutto della squadra. Stiamo imparando. Con Pio Esposito mi sto trovando molto bene cosi come ho intesa con tutti gli altri. Kean? Spero nulla di grave»
Estonia Italia 1-3: Altro successo per gli azzurri