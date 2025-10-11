Estonia Italia, Orsolini nel post partita: «Modulo? Puntavamo ad attaccare. Contava solo una cosa» - Calcio News 24

Italia
Estonia Italia, Orsolini nel post partita: «Modulo? Puntavamo ad attaccare. Contava solo una cosa»
Le dichiarazioni di dopo quella che è stata la partita Estonia Italia (Qualificazioni Mondiali)
Ai microfoni di Sky Sport, il giocatore azzurro , ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Estonia Italia: valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026
LE DICHIARAZIONI – «Abbiamo affrontato una squadra solida. Ruolo? Diverso, ma ho dato il 110%: stasera contava vincere e sono contento di questo. Ora bisogna replicare martedi per raggiungere un’altra vittoria importante per noi»
