Estonia Italia, Orsolini nel post partita: «Modulo? Puntavamo ad attaccare. Contava solo una cosa» - Calcio News 24

Italia

Estonia Italia, Orsolini nel post partita: «Modulo? Puntavamo ad attaccare. Contava solo una cosa»

9 secondi ago

Orsolini

Le dichiarazioni di dopo quella che è stata la partita Estonia Italia (Qualificazioni Mondiali)

Ai microfoni di Sky Sport, il giocatore azzurro , ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Estonia Italia: valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026

LE DICHIARAZIONI – «Abbiamo affrontato una squadra solida. Ruolo? Diverso, ma ho dato il 110%: stasera contava vincere e sono contento di questo. Ora bisogna replicare martedi per raggiungere un’altra vittoria importante per noi»

