Estonia-Norvegia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla Le Coq Arena andrà in scena la sfida tra Estonia-Norvegia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Alla Le Coq Arena di Tallinn si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Estonia-Norvegia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Estonia (4-2-3-1): Hein; Shjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Salitse; Soomets, Shein; Yakovlev, Kait, Sinyavskyi; Tamm. Ct: Henn.

Norvegia: (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby; Nusa, Haaland, Sorloth. Allenatore: Solbakken.

Orario e dove vederla in tv

Estonia-Norvegia si gioca alle ore 20:45 di lunedì 9 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta su SKY SPORT CALCIO e in streaming su SKY GO e NOW.