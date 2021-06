Euro 2020, l’Olanda perde Luuk de Jong: il comunicato

Attraverso una nota ufficiale, l’Olanda ha comunicato che Luuk de Jong è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per un problema al ginocchio

L’Olanda perde in pezzi in vista della fase finale di Euro 2020. Come comunicato in una nota ufficiale, infatti, la Nazionale Oranje dovrà fare a meno di Luuk de Jong che ha lasciato il ritiro per un problema al ginocchio.

«Luuk de Jong è costretto a lasciare il ritiro della nazionale olandese. L’attaccante del Siviglia si è infortunato alla camera al ginocchio durante l’allenamento di martedì. Di conseguenza, il 38 volte nazionale non può più giocare per l’Oranje in questo campionato europeo. Con la perdita di Luuk de Jong, la selezione dell’allenatore della nazionale Frank de Boer è ancora composta da 24 giocatori. I regolamenti UEFA non offrono la possibilità di chiamare un sostituto in questa fase finale. La nazionale olandese giocherà l’ottavo finale di EURO 2020 a Budapest domenica prossima. L’avversario è il numero 3 del gruppo D o F».

