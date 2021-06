Euro 2020, quasi la metà dei gol segnati da calciatori di Serie A: il dato

Dato particolare in questo inizio di Euro 2020 con la Serie A che la sta facendo da padrona

A Euro 2020 è cominciato il secondo turno della fase a gironi e in queste prime partite un dato fa sorridere la Serie A. Come riportato da OptaPaolo, infatti, escludendo gli autogol, 14 reti su 31 sono state segnate in questo Europeo da calciatori che militano nel campionato italiano.

Quindi ben il 45% dei gol porta la firma della Serie A. E considerando che anche due autoreti (Demiral e Szczesny) portano la firma di “nostri” calciatori, il primato cresce ulteriormente.