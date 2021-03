EURO U21 da incubo per Marchizza: due espulsioni in due partite

Marchizza espulso durante il match contro la Slovenia: seconda squalifica in due giornate, il difensore dell’Italia salta i quarti di EURO Under 21

Riccardo Marchizza è stato espulso durante il match contro la Slovenia. Si tratta della seconda squalifica in due giornate per il difensore dell’Italia Under 21.

Marchizza salterà i quarti di finale della competizione, che riprenderà il 31 maggio e terminerà il 31 giugno. Una pessima notizia per la selezioni del commissario tecnico Paolo Nicolato. Anche Gianluca Frabotta sarà squalificato perché in diffida e ammonito.