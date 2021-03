Euro Under 21 2021: calendario, gironi, risultati

A causa della pandemia da Coronavirus, l’UEFA ha deciso di dividere Euro Under 21 2021 in due parti: si parte con la fase a gironi, al via anche l’Italia di Nicolato

Sedici squadre, fra cui l’Italia del Ct. Paolo Nicolato, si contenderanno il titolo europeo Under 21. Euro Under 21 2021: la manifestazione 2021 avrà una formula unica e particolare a causa della pandemia da Coronavirus che ha colpito tutto il Mondo.

La Formula

Euro Under 21 2021 è stato suddiviso in due parti differenti: si parte a fine marzo 2021 con la Fase a gironi, si chiude a inizio giugno con quella ad eliminazione diretta che designerà la Nazionale campione d’Europa Under 21.

Le 4 prime e le 4 seconde classificate della Fase a gironi si sfideranno fra loro nella Fase ad eliminazione diretta, che partirà il 31 maggio con i Quarti di finale.

Le date di Euro Under 21 2021

Fase a Gironi (dal 24 al 31 marzo 2021)

Gruppi A e B: 24, 27, 30 marzo

Gruppi C e D: 25, 28, 31 marzo

Fase ad eliminazione diretta (dal 31 maggio al 6 giugno 2021)

Quarti di finale: 31 maggio

Semifinali: 3 giugno

Finale: 6 giugno

Dove si giocherà Euro Under 21 2021?

Il torneo si giocherà in Ungheria e Slovenia, in quattro città di ciascun Paese:

UNGHERIA

Budapest: Bozsik Stadion

Győr: Gyirmóti Stadion

Székesfehérvár: Sóstói Stadion

Szombathely: Haladás Stadion

SLOVENIA

Celje: Stadion Celje

Lubiana: Stadion Stožice

Koper: Stadion Bonifika

Maribor: Stadion Ljudski vrt

Le 16 squadre partecipanti

Croazia

Danimarca

Francia

Germania

Inghilterra

Islanda

Italia

Olanda

Portogallo

Repubblica Ceca

Romania

Russia

Slovenia

Spagna

Svizzera

Ungheria

I 4 gironi

Il sorteggio dei 4 gironi si è svolto il 10 dicembre 2020 a Nyon, in Svizzera.

GRUPPO A

Ungheria

Germania

Romania

Olanda

GRUPPO B

Slovenia

Spagna

Repubblica Ceca

ITALIA

GRUPPO C

Russia

Islanda

Francia

Danimarca

GRUPPO D

Portogallo

Croazia

Inghilterra

Svizzera

Calendario Euro Under 21 2021

Fase a Gironi – 1ª giornata

Mercoledì 24 marzo, ore 18.00, Celje, Repubblica Ceca-ITALIA (B)

Mercoledì 24 marzo, ore 18.00, Maribor, Slovenia-Spagna (B)

Mercoledì 24 marzo, ore 21.00, Székesfehérvár, Ungheria-Germania (A)

Mercoledì 24 marzo, ore 21.00, Budapest, Romania-Olanda (A)

Giovedì 25 marzo, ore 15.00, Koper, Inghilterra-Svizzera (D)

Giovedì 25 marzo, ore 18.00, Györ, Russia-Islanda (C)

Giovedì 25 marzo, ore 21.00, Szombathely, Francia-Danimarca (C)

Giovedì 25 marzo, ore 21.00, Koper, Portogallo-Croazia (D)

Fase a Gironi – 2ª giornata

Sabato 27 marzo, ore 18.00, Budapest, Ungheria-Romania (A)

Sabato 27 marzo, ore 18.00, Celje, Slovenia-Repubblica Ceca (B)

Sabato 27 marzo, ore 21.00, Székesfehérvár, Germania-Olanda (A)

Sabato 27 marzo, ore 21.00, Maribor, Spagna-ITALIA (B)

Domenica 28 marzo, ore 15.00, Györ, Islanda-Danimarca (C)

Domenica 28 marzo, ore 18.00, Koper, Croazia-Svizzera (D)

Domenica 28 marzo, ore 21.00, Szombathely, Russia-Francia (C)

Domenica 28 marzo, ore 21.00, Portogallo-Inghilterra (D)

Fase a Gironi – 3ª giornata

Martedì 30 marzo, ore 18.00, Székesfehérvár, Olanda-Ungheria (A)

Martedì 30 marzo, ore 18.00, Budapest, Germania-Romania (A)

Martedì 30 marzo, ore 21.00, Celje, Spagna-Repubblica Ceca (B )

) Martedì 30 marzo, ore 21.00, Maribor, ITALIA-Slovenia (B)

Mercoledì 31 marzo, ore 18.00, Györ, Islanda-Francia (A)

Mercoledì 31 marzo, ore 18.00, Szombathely, Danimarca-Russia (C)

Mercoledì 31 marzo, ore 18.00, Koper, Croazia-Inghilterra (D)

Mercoledì 31 marzo, ore 18.00, Lubiana, Svizzera-Portogallo (D)

Fase ad eliminazione diretta

Quarti di finale

Lunedì 31 maggio, orario e sede da definire, 1ª Gruppo D-2ª Gruppo B [1]

Lunedì 31 maggio, orario e sede da definire, 1ª Gruppo B-2ª Gruppo D [2]

Lunedì 31 maggio, orario e sede da definire, 1ª Gruppo C-2ª Gruppo A [3]

Lunedì 31 maggio, orario e sede da definire, 1ª Gruppo A-2ª Gruppo C [4]

Semifinali

Giovedì 3 giugno, orario e sede da definire, Vincente 3-Vincente 4 [5]

Giovedì 3 giugno, orario e sede da definire, Vincente 1-Vincente 2 [6]

Finale

Domenica 6 giugno 2021, orario da definire, Vincente 5-Vincente 6

Normativa anti Covid

A causa della pandemia di COVID-19 e dell’incertezza della situazione, il 15 marzo il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di applicare le seguenti regole per la fase finale 2021 del Campionato Europeo Under 21 UEFA, che si svolgerà dal 24 al 31 marzo (fase a gironi) e dal 31 maggio al 6 giugno (fase a eliminazione diretta) in Ungheria e Slovenia:

Se un gruppo di giocatori di una squadra dovesse essere in quarantena obbligatoria o autoisolamento per decisione di un’autorità nazionale/locale competente, la partita verrà disputata secondo programma purché la squadra abbia almeno 13 giocatori disponibili (compreso almeno un portiere), indipendentemente da qualsiasi altra disposizione del regolamento della competizione pertinente (compresa la scadenza per l’invio della lista dei giocatori), purché tutti i giocatori siano idonei a rappresentare la nazionale Under 21 secondo l’Articolo 41 del regolamento del torneo e siano negativi ai test come richiesto dal protocollo UEFA. Se una federazione nazionale non è in grado di schierare una squadra con il numero minimo di giocatori (13, di cui almeno un portiere), la partita, se possibile e a seconda delle alternative disponibili, sarà riprogrammata per il giorno successivo dall’amministrazione UEFA, che ha anche il potere di spostare la partita in una sede alternativa. Se la partita non può essere riprogrammata, la federazione nazionale che non può disputarla sarà ritenuta responsabile e quindi ritirata. La Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo UEFA le assegnerà dunque una sconfitta a tavolino per 3-0. Se un qualsiasi membro dell’equipe arbitrale designata per una partita dovesse risultare positivo a un test COVID-19, la UEFA può eccezionalmente designare direttori di gara sostitutivi, che potrebbero anche essere della stessa nazionalità di una delle federazioni interessate e/o non essere nella lista FIFA.

Dove vedere Euro Under 21 2021 in Tv e streaming

Tifosi e appassionati potranno seguire il torneo in tv sulle reti RAI, che trasmetterà le partite in diretta e in differita.

Sarà possibile inoltre seguire le gare in diretta streaming mediante Rai Play, la piattaforma web della televisione pubblica, e, per quanto riguarda le partite trasmesse da Rai Sport, anche sul sito www.raisport.rai.it.

Clicca qui per prendere visione dei palinsesti televisivi