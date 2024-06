Europei, Cristiano Ronaldo FESTEGGIA con l’assist: «Primo posto, ORGOGLIOSO del Portogallo»

Cristiano Ronaldo è intervenuto sui social dopo la vittoria dei lusitani contro la Turchia nella seconda giornata di Euro2024

Il gol non è ancora arrivato, ma l’assist davanti alla porta per Bruno Fernandes fa capire che la fame di vittoria a Cristiano Ronaldo non manca mai. Dopo il 2-1 alla Repubblica Ceca, il Portogallo ha vinto 3-0 con la Turchia e l’ex Juventus e Real Madrid ha commentato così sui social.

CR7 – «Primo posto. Orgoglioso di questa squadra, siamo il Portogallo»