Europeo 2020, Finlandia qualificata: è la prima volta nella storia

La prima esordiente di Euro 2020 sarà la Finlandia, seconda nel girone dell’Italia: si tratta del primo grande traguardo per questa Nazionale

Risultato storico per la Finlandia. La Nazionale di calcio si è infatti qualificata agli Europei 2020. Un risultato storico per i finlandesi, che dopo decenni di tentativi infruttuosi riesce a superare sè stessa staccando il pass per il torneo che si svolgerà il prossimo giugno in più città europee.

La qualificazione è arrivata grazie al 3-0 contro il Liechtenstein nel girone J, lo stesso dell’Italia, ed è l’unico successo importante della Nazionale nata nel 1911.