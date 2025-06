Evani: «Abbiamo l’occasione di scrivere un finale diverso; questo fattore sarà un’incognita»

Le parole di Alberico Evani, tecnico della Sampdoria, in conferenza stampa in vista dei playout di Serie B

Alberico Evani ha parlato in conferenza stampa in vista del playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana. Di seguito le sue parole.

ATTEGGIAMENTO – «Abbiamo la possibilità di poter scrivere un finale diverso. Devo dire che i ragazzi da un mese a questa parte ha svolto un lavoro eccezionale perché ci sarebbe stato il pericolo di una disunione, invece, ci ha permesso di rafforzare lo spirito di gruppo. Hanno effettuato un lavoro sul campo notevole, per cui ci auspichiamo che sia stato bene. Dopo un mese e mezzo che non si gioca, vale anche per la Salernitana, è chiaro che ci sono tanti punti interrogativi su come gestire le energie, la pressione, perché un conto allenarsi l’altro è giocare. Però i ragazzi sono pronti e preparati per giocare».

CONDIZIONI SQUADRA – «I ragazzi hanno fatto dei lavori notevoli, sotto l’aspetto fisico oltre che organizzativo di squadra, di atteggiamento tattico. Ha permesso anche ad alcuni, che magari erano un po’ in ritardo magari sotto questo aspetto, di ritrovare la condizione. Massimo Coda è uno di questi».

METAFORA – «E’ come essere andati sotto un treno ed essere ancora vivi. C’è stato un inizio dove erano stati programmati degli allenamenti, fra virgolette, ‘punitivi’. E anche in quel caso nessuno di loro si è tirato indietro e anzi lavoravano con serietà capendo dove avevamo sbagliato. Abbiamo ricevuto delle offese, perché non siamo stati in grado di salvare la squadra. I ragazzi hanno capito e ora c’è questa opportunità. Tutti insieme hanno rafforzato il gruppo, aspetto prima vedevo meno».

GESTIONE DELLE ENERGIE – «Ci son tanti punti interrogativi per il fatto che nessuna delle due squadre ha più giocato, neanche un’amichevole vera. Abbiamo fatto amichevoli tra di noi però c’è il problema delle pressioni e delle tensioni, del saper gestire le energie e nel momento in cui qualcuno comincerà a calare, è chiaro che chi subentra dovrà dare qualcosa in più per far sì che la squadra migliori e conduca sempre la partita».

NIANG, ABIUSO E BORINI – «Son tutti giocatori che hanno avuto dei problemi. Abiuso si è fermato da due giorni, però ha lavorato molto bene. Borini è rientrato da qualche giorno, ma la sua condizione non è delle migliori. Niang uguale, ha avuto tanti problemi in questo mese, ha ricominciato da qualche giorno e sicuramente non sarà a disposizione per domani».

TIFOSI – «Sappiamo il valore del nostro pubblico. I giocatori conoscono il loro valore e anzi hanno avuto sempre una spinta. Anche quello bisogna saperlo indirizzare a nostro favore, che non diventi un troppo, si sa già che è una partita importante. Bisogna non caricarla troppo di aspettative».

OBIETTIVI – «In questo mese c’era il rischio di disgregarsi, invece i ragazzi hanno mostrato più unione. E’ stata un’annata particolare, i ragazzi sono consapevoli di dove giocano, per chi giocano, il valore della squadra e del pubblico. I giocatori erano molto dispiaciuti, però adesso sono motivati per riscrivere un finale diverso da com’è stato a Castellammare».