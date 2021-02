Everton, Ancelotti esulta al gol soffiando sul caffè – VIDEO

C’è chi corre in campo all’impazzata e chi mantiene sempre la sua eleganza. Carlo Ancelotti fa parte di questa seconda categoria

Curiosa esultanza per Carlo Ancelotti in occasione del gol del definitivo 5-4 nel corso di Everton-Tottenham, gara valida per il quarto turno di FA Cup.

L’allenatore, anziché unirsi ai festeggiamenti dei suoi giocatori, ha pensato solamente a soffiare sul caffè bollente che aveva in mano per scaricare la tensione.