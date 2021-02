Everton, Ancelotti rivuole Kean: respinte le offerte per la prossima stagione

Moise Kean sta vivendo una stagione da favola al Paris Saint Germain: Carlo Ancelotti lo rivuole all’Everton per la prossima annata

L’Everton non ha dubbi, secondo quanto riportato da Don Balon: Moise Kean sarà nella rosa dei Toffees la prossima stagione. Niente da fare per il Paris Saint Germain che ha rilanciato le quotazioni dell’ex Juve.

Kean, infatti, sta disputando un’ottima stagione ai piedi della Tour Eiffel quindi l’Everton vorrebbe riportarlo in Premier League per puntare su di lui anche in vista degli impegni nelle coppe europee.