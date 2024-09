Everton, UFFICIALE l’acquisto da parte dei Friedkin: il COMUNICATO

Il comunicato ufficiale sull’acquisto dell’Everton da parte dei Friedkin, proprietari della Roma

L’Everton, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l’acquisto del club da parte della famiglia Friedkin che è anche proprietaria della Roma.

COMUNICATO – «Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group confermano di aver raggiunto un accordo per i termini della vendita delle quote di maggioranza dell’Everton Football Club della Blue Heaven Holding. La transazione è soggetta all’approvazione normativa, incluse quelle della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority».