Evra scatenato: «Marotta non farmi arrabbiare, torna alla Juventus»

Patrice Evra si è scatenato sui social chiamando a gran voce il ritorno di Marotta alla Juventus

Patrice Evra show sui social: ecco le parole dell’ex terzino della Juventus.

LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI EVRA SU JUVENTUS NEWS 24

QUALIFICAZIONE CHAMPIONS – «Vi rendete conto che vi svegliate la mattina e gufate la Juventus. Alla fine la Juve non molla mai, questo è un grande messaggio per tutti gli juventini. Vi rendete conto di come hanno sofferto le persone che hanno gufato la Juventus? Rosicano. Quando parlo con Andrea Agnelli, il suo obiettivo è sempre di vincere lo Scudetto. Dobbiamo godere di questo e appoggiare tutti i giocatori e l’allenatore. Avete fatto arrabbiare la Vecchia Signora e non vedo l’ora per la prossima stagione».

MAROTTA – «L’ho già detto che chi è che deve tornare ma anche Beppe Marotta, non farmi arrabbiare, torna a casa… uno Scudetto, Conte va via, vanno via i giocatori… non è la Juve. Non c’è la regolarità della Juve. Quindi, voglio bene anche a quelli che gufano ma la Vecchia Signora non molla mai».