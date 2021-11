Ex agente di Lewandowski: «Vacanze di lusso a mie spese. La moglie...»

Cezary Kucharski, ex agente di Robert Lewandowski, ha fatto causa all’attaccante del Bayern Monaco: le sue parole

Cezary Kucharski, ex agente di Robert Lewandowski, ha fatto causa all’attaccante del Bayern Monaco per 7,5 milioni di euro. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di index.hu.

DICHIARAZIONI – «Nel 2018 ci siamo separati. E il motivo sono i soldi. Siamo in guerra tra di noi dopo essere stati quasi fratelli per dieci anni. Ho fatto causa perché mi deve diversi milioni di euro. La causa è ancora pendente, spero di vincere. Devo vincere perché i fatti sono chiari. Ha rescisso il nostro contratto e chiuso la nostra joint venture, RLManagement. In pratica mi ha licenziato e si è unito a Pini Zahavi, un amico del proprietario del Chelsea, Roman Abramovich. Ma non c’è solo questo: nel corso degli anni ha prelevato milioni di euro dalla nostra joint venture per finanziare le sue vacanze di lusso. Chiedo circa sette milioni e mezzo di euro. Ho prestato alla moglie Anna ben 2,5 milioni di euro che non mi sono stati restituiti».