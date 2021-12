Ex allenatore Dumfries: «Denzel impara dagli errori e non teme le critiche»

L’ex tecnico di Dumfries ai tempi dello Sparta Rotterdam ha così parlato dell’esterno olandese dell’Inter: le dichiarazioni

L’ex allenatore ai tempi dello Sparta Rotterdam di Denzel Dumfries ha cosi parlato del giocatore nerazzurro ai microfoni di Gazzetta.it

AMBIENTAMENTO – «A chi mi chiedeva cosa pensassi delle difficoltà di Denzel in Italia, rispondevo: Non preoccupatevi di lui: se una cosa sembra difficile, la supera lottando. E da una situazione complicata ne uscirà migliorato. Nelle ultime settimane è entrato nella parte, giocando bene e segnando. Penso stia crescendo molto come esterno a tutta fascia nel 3-5-2».

RUOLO DA ESTERNO – «Il gol contro il Torino è emblematico: quando l’Inter ha recuperato palla, Denzel era nella sua area. Con pochi passi, correndo al massimo della velocità per 80 metri, è arrivato al limite dell’area avversaria. Sono sempre stato incantato dai suoi passi lunghi, a mangiarsi il campo».