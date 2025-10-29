 Fabregas a Dazn: «L'Hellas non merita questa classifica»
Como News

Fabregas a Dazn prima di Como Verona: «Rientro Diao? Siamo molto contenti, è fondamentale per noi, ma l’Hellas non merita questa classifica»

2 minuti ago

Fabregas

Fabregas a Dazn prima di Como Verona: l’allenatore del Como, ha parlato a DAZN per presentare la sfida con il Verona

Nel pre partita della sfida casalinga tra Como e Hellas Verona, valida per la nona giornata di Serie A, il tecnico spagnolo Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, analizzando il momento della sua squadra e le insidie della partita.

SUL RIENTRO DI DIAO«Siamo molto contenti, ovviamente. È un ragazzo molto giovane che ha avuto un infortunio e poi una ricaduta. Si vede che questi ragazzi hanno quella fame, quella voglia: gli si legge negli occhi che vuole giocare, che vuole essere in campo. Per noi è stata una grande forza l’anno scorso quando è entrato lui: abbiamo avuto molta più presenza in area, profondità e capacità nell’uno contro uno. È un giocatore importante. Non vedo questo come una squadra di Fabregas: questo è il Como, noi giochiamo con le nostre carte, proviamo a giocare con le caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Dipende anche dalla partita e dall’avversario».

SUL VERONA E SULLA CLASSIFICA«La squadra, ti dico, veramente non merita la classifica che ha in questo momento. Tu l’hai detto molto bene: hanno due attaccanti molto forti e giovani, come Orban, che conosco bene dal Lione. Dobbiamo essere attenti, come sempre, perché alla fine in Italia c’è qualità e tutte le partite sono difficili».

