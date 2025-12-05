Fabregas Como, futuro già deciso per lo spagnolo in caso di addio ai lariani: firmerà con una di queste due squadre. Le ultimissime

Fabregas Como, il futuro dell’allenatore spagnolo non sarà in Italia. Possibile una firma con City o Barcellona magari già in estate. L’indiscrezione

La sfida di Serie A tra Inter e Como, in programma domani a San Siro, non è soltanto un incontro di alta classifica, ma rappresenta anche un duello intrigante in panchina tra Cristian Chivu e Cesc Fàbregas. La partita riporta infatti alla luce un retroscena di mercato rimasto nascosto per mesi e che oggi torna attuale grazie alla parola chiave che ha fatto discutere in estate: Fabregas Inter.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, al termine della scorsa stagione Fàbregas era finito nel mirino di diversi grandi club europei. La sua presenza a Sky Sport Club l’11 maggio aveva contribuito ad accendere i riflettori sul tecnico spagnolo, appena 38enne ma già molto apprezzato per le idee di gioco moderne. Bayer Leverkusen e Roma furono le prime a sondare il terreno, ma presto anche l’Inter si inserì nella corsa. Il dossier “Fabregas Inter”, tuttavia, si complicò immediatamente a causa dei tempi: l’addio di Simone Inzaghi, destinato all’Arabia Saudita, non venne ufficializzato prima della finale di Champions League, ritardando ogni possibile movimento.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il 4 giugno, in una fase convulsa per via degli impegni legati al Mondiale per Club, il direttore sportivo Piero Ausilio riuscì comunque a volare a Londra per incontrare Fàbregas. Il tecnico spagnolo era atteso nella capitale inglese per un evento insieme al presidente del Como, Mirwan Suwarso. L’incontro, pur cordiale e ricco di spunti tecnici, rimase però su un piano meramente esplorativo. Fàbregas fece capire che, per accettare l’Inter, avrebbe voluto una “rosa cambiata in profondità”. Una richiesta comprensibile ma difficilmente compatibile con i vincoli strutturali ed economici del club. Il progetto “Fabregas Inter” naufragò così sul nascere, anche perché l’allenatore spagnolo non volle forzare la mano nei confronti del Como, società che lo aveva fortemente voluto e blindato.

La mancata svolta portò l’Inter a richiamare Cristian Chivu, reduce dall’esperienza al Parma. Ora i due si ritrovano avversari sul campo: Inter e Como sono le formazioni con più possesso palla del campionato, rispettivamente con il 60,46% e il 61,08%. Chivu opta per una difesa a tre, Fàbregas per una linea a quattro, ma entrambi puntano alla stessa filosofia: controllare il gioco tramite organizzazione e solidità. Il Como presenta la miglior difesa della Serie A con soli 7 gol incassati, mentre l’Inter risponde con il miglior attacco, forte di 28 reti.

Secondo il Corriere, il futuro di Fàbregas sembra ormai orientato lontano dall’Italia: dopo l’esperienza comasca, l’obiettivo sarebbe puntare a panchine di altissimo livello come Barcellona o Manchester City.