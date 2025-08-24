Fabregas post Como Lazio: «Grande vittoria. Dobbiamo proseguire con questa mentalità e dico che...» - Calcio News 24

Como News
Fabregas post Como Lazio: «Grande vittoria. Dobbiamo proseguire con questa mentalità e dico che…»
Le dichiarazioni di Fabregas dopo quella che è stata la partita di Serie A Como Lazio
Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Fabregas ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Como Lazio di Serie A.
LE DICHIARAZIONI – «Cambiamento c’è stato dopo il cooling break in Coppa Italia. Questa però è stata la partita più dominante della mia carriera, però l’esigenza si alza e dovevo dire quello che ho detto. Si è cambiato subito a metà primo tempo contro il Sudtirol, quando ho dovuto alzare un po’ la voce. Tutto il piano gara preparato con la Lazio è riuscita bene, ho giocato con il mister e so come lavora e pensa. Tutto è uscito molto molto bene. Non è facile quando si chiede così tanto come faccio io ma mi è piaciuta l’energia di tutti i subentrati. Da Sergi Roberto a Caqueret, ti cambia il mondo. Una buona gara a livello di continuità sono d’accordo, però è la mentalità. Si prende tempo. La prima volta che lo facciamo, sempre un pezzettino dopo l’altro e alla fine la squadra diventa forte. Non succede in un giorno, ma servono lavoro e pazienza. Non perché con i soldi si vince subito. C’è tanto lavoro dietro, con personalità, tecnica e tattica, anche a livello individuale. Per questo quando dico che mi piacerebbe una squadra senza partenze dal giorno 1 è perché si cresce velocemente. Stiamo lavorando sulla continuità. Fortunati sul gol annullato alla Lazio, abbiamo concesso poco. Ma nel gol di Castellanos la difesa deve partire prima. Ma sono contento»
Como Lazio 2-0: Buona la prima per Fabregas
Formazioni ufficiali Como Lazio, ecco le scelte dei due allenatori per il match