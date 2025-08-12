Fabregas sull’arrivo di Morata: «Lo conosco. Dà il meglio quando conta. E nello spogliatoio…». Parla il tecnico del Como

Il Como ha piazzato il colpo di mercato più clamoroso della sua storia recente, assicurandosi un attaccante di livello mondiale. Con un comunicato ufficiale, il club lariano ha annunciato l’arrivo di Álvaro Morata dal Milan. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto, portando sulle rive del lago un centravanti dal curriculum eccezionale.

L’attaccante spagnolo, reduce dalla vittoria di Euro 2024 da capitano, porta con sé un’esperienza maturata ai massimi livelli con le maglie di Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atlético Madrid. Il suo palmarès vanta due Champions League, due titoli di Serie A, due campionati spagnoli e innumerevoli coppe nazionali e internazionali. Con 86 presenze e 37 gol, è anche uno dei migliori marcatori di sempre della nazionale spagnola.

A dare il benvenuto al nuovo acquisto è stato soprattutto l’allenatore e amico Cesc Fàbregas, che ha speso parole cariche di stima e affetto, sottolineando non solo le doti tecniche ma anche quelle umane del giocatore. Le sue dichiarazioni, che hanno avuto grande risalto, descrivono perfettamente il tipo di impatto che la società si aspetta da Morata.

«Conosco Álvaro da molti anni e ho sempre apprezzato il suo modo di giocare e di stare nello spogliatoio. È un attaccante intelligente, capace di dare il meglio nei momenti più importanti, e un compagno di squadra che trascina tutti quelli che lo circondano. Siamo molto felici di averlo qui al Como».

Queste parole evidenziano la duplice valenza dell’acquisto: un finalizzatore spietato in campo e un leader carismatico nello spogliatoio, scelto per guidare l’ambizioso progetto del Como nella sua nuova avventura in Serie A.