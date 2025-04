Como, la grande promessa di Fabregas nel caso in cui la squadra riuscirà a raggiungere quel grande obiettivo - Calcio News 24

Como, la grande promessa di Fabregas nel caso in cui la squadra lombarda dovesse arrivare tra le prime 10 della Serie A

Il Como sta facendo un grandissimo campionato, e per motivare la squadra ad entrare tra le prime dieci Fabregas ha messo le cose in chiaro in vista del rush finale di stagione: considerando la posta in palio molto alta per il blocco lombardo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cesc Fabregas ha promesso al Como che pagherà lui tutte le vacanze estive se la squadra lombarda dovesse arrivare tra le prime 10.